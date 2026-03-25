Dillo a Controradio – puntata 25 marzo 2026

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Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
Tema: Autopalio, Casini (Casa Riformista): “Da ANAS nessun piano strutturale: solo monitoraggio e interventi tampone. Serve un cambio di passo”
“Abbiamo ricevuto la risposta da parte di ANAS a seguito dell’interrogazione che abbiamo presentato all’assessorato alle infrastrutture sullo stato del raccordo Siena–Firenze. Una risposta che, pur fornendo elementi tecnici sugli interventi in corso, conferma purtroppo un dato politico molto chiaro: oggi non esiste un piano di investimenti straordinari per il futuro di questa infrastruttura”.
Francesco Casini, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale della Toscana
Tema: Ex Ippodromo Le Mulina, Masi (M5S): “partecipazione e semplificazione per restituire le Mulina ai fiorentini”
Il futuro dell’ex ippodromo Le Mulina entra nel vivo del dibattito istituzionale. Dopo la discussione avvenuta nell’ultima Commissione 3, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi, rilancia con forza la necessità di trasformare l’area in un modello di amministrazione condivisa, superando la logica delle semplici consultazioni calate dall’alto.
Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi