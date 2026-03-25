At per Te! In viaggio con Autolinee toscane

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Ciclo di trasmissioni in collaborazione con At, in onda ogni ultimo mercoledì del mese alle 9:00: uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Per segnalazioni e domande scrivere a [email protected] o whatsapp 342 810 4111
In questa puntata: il rapporto con i/le clienti: ascolto, segnalazioni, partecipazione
In questa puntata: il rapporto con i/le clienti: ascolto, segnalazioni, partecipazione
In studio: Jasmine Andreaus responsabile area customer experience Autolinee toscane
Prossima puntata il 29 aprile 2026