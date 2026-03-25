PERIFERIE. Domande dai margini al Pecci

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta a partire da mercoledì 25 marzo 2026, il primo appuntamento della rassegna PERIFERIE. Domande dai margini. iLa rassegna, curata da Martina Maccianti, assume la periferia come chiave di lettura del presente. Cinque appuntamenti serali, a cadenza mensile, che guardano alle periferie come luoghi di produzione di immaginari e di desiderio in cui si formano linguaggi capaci di mettere in crisi il centro e le sue narrazioni dominanti.
25 marzo: Periferie, paura, immaginari. Chi ha diritto a essere rappresentato come complesso, e chi viene ridotto a figura di allarme?
Ospiti: Gabriel Seroussi, Fatima El Mouh; Libro: La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia dei maranza (Agenzia X); Film: I Miserabili di Ladj Ly (2019)
Martina Maccianti – Curatrice della rassegna