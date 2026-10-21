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risposte e segnalazioni
Giardini Baden Powell: risposta presidente Q5 Filippo Ferraro
Diretta di Raffaele Palumbo dalle occupazioni studentesche di Firenze
Sono undici istituti superiori di Firenze ad essere occupati dopo la manifestazione di venerdì scorso. L’Alberti-Dante, il Castelnuovo, il Duca d’Aosta, il Galileo-Michelangelo, il Machiavelli-Capponi, il Pascoli, il Peano, il Rodolico, lo scientifico Da Vinci e il tecnico Meucci, la succursale del Buontalenti. Gli studenti puntano il dito contro i tagli all’istruzione e contro il riarmo ma anche contro il tetto agli stranieri nelle classi, i limiti all’educazione sessuo-affettiva e la formazione scuola-lavoro. Gli studenti che occupano sottolineano la mannaia della Legge di Bilancio sul sistema scolastico – per circa 620 milioni di euro nel triennio 2026-2028 – che incide sulle strutture e sulla qualità dell’educazione. Questa mattina per “Dillo a Controradio”, Raffaele Palumbo si trova in diretta davanti all’Istituto tecnico Meucci di via di Scandicci angolo via del Filarete a Soffiano, Firenze, che è in autogestione.