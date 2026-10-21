www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 21 ottobre 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:19:07 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="tRN4x5khdb"><a href="https://www.controradio.it/podcast/dillo-a-controradio-puntata-21-ottobre-2026/">Dillo a Controradio – puntata 21 ottobre 2026</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/dillo-a-controradio-puntata-21-ottobre-2026/embed/#?secret=tRN4x5khdb" width="500" height="350" title="“Dillo a Controradio – puntata 21 ottobre 2026” — www.controradio.it" data-secret="tRN4x5khdb" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>



Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/ dillo-a-controradio/ risposte e segnalazioni Giardini Baden Powell: risposta presidente Q5 Filippo Ferraro Diretta di Raffaele Palumbo dalle occupazioni studentesche di Firenze

Sono undici istituti superiori di Firenze ad essere occupati dopo la manifestazione di venerdì scorso. L’Alberti-Dante, il Castelnuovo, il Duca d’Aosta, il Galileo-Michelangelo, il Machiavelli-Capponi, il Pascoli, il Peano, il Rodolico, lo scientifico Da Vinci e il tecnico Meucci, la succursale del Buontalenti. Gli studenti puntano il dito contro i tagli all’istruzione e contro il riarmo ma anche contro il tetto agli stranieri nelle classi, i limiti all’educazione sessuo-affettiva e la formazione scuola-lavoro. Gli studenti che occupano sottolineano la mannaia della Legge di Bilancio sul sistema scolastico – per circa 620 milioni di euro nel triennio 2026-2028 – che incide sulle strutture e sulla qualità dell’educazione. Questa mattina per “Dillo a Controradio”, Raffaele Palumbo si trova in diretta davanti all’Istituto tecnico Meucci di via di Scandicci angolo via del Filarete a Soffiano, Firenze, che è in autogestione.