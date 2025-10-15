Terza puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/

– rifiuti nel sacrario del Campo di Marte, ancora nessuna risposta

Ci sono rifiuti e materiali abbandonati presso il sacrario dei Martiri di Campo di Marte. La segnalazione è arrivata al Comune di Firenze da giorni, ma ancora non è stato effettuato nessun intervento. Sandro Targetti è nipote di uno dei cinque Martiri, che ogni anno vengono ricordati dal Comune e dal Quartiere 2, nell’area dello stadio comunale, che è oggetto di cantieri dalla indefinita programmazione.

Dieci giorni dopo la prima segnalazione, ancora materiali e rifiuti nel sacrario del Campo di Marte, nonostante i vari impegni del Comune a ripulire l’area.

Sandro Targetti

– Cabina Enel al Sodo, Tar dice ok e residenti delusi

Il Tar della Toscana ha respinto, in primo grado, il ricorso presentato da un gruppo di cittadini dell’area di Rifredi contro la realizzazione della cosiddetta “Cabina” del Sodo, impianto di trasformazione energetica che, secondo Enel, ottimizzerà l’approvvigionamento di energia elettrica a circa 25mila utente fra Rifredi e Sesto Fiorentino, incluso l’ospedale di Careggi. I cittadini della zona erano scesi in piazza qualche settimana fa per protestare sotto Palazzo Vecchio.