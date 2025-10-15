Alia risponde! Quarta puntata

“ALIA risponde – La tua voce, i nostri servizi”, una trasmissione a cura di PLURES ALIA per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Il terzo mercoledì del mese alle 9:00, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.Scrivici a: [email protected] Conduce Chiara Brilli.
Nella puntata:
-
- Uso, diffusione e vantaggi della Taric – La tariffa corrispettiva sostituisce la TARI e valorizza i comportamenti dell’utente, incentivando a fare unabuona raccolta differenziata. Introdotta già in 24 comuni e dal 2026 diventano 31: come funziona, che cosa cambia per i cittadini, che cosa comporta…
- Le risposte alle segnalazioni della scorsa puntata.
Ospite in studio: il Presidente di Plures Alia, Lorenzo Perra
Prossima puntata mercoledì 19 novembre. Per segnalazioni scrivere ad [email protected]