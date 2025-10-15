www.controradio.it Amnesty International - 50 anni per i diritti umani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:22 Share Share Link Embed

Il 15 ottobre 2025 la Circoscrizione toscana di Amnesty International, insieme con la Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze, organizza l’incontro “50 anni di lotte per i diritti umani” per celebrare questi 50 anni riunendo persone attiviste e organizzazioni della società civile per discutere le sfide attuali e riflettere sulla protezione dei diritti umani nel prossimo futuro. L’evento rappresenta un momento cruciale per rafforzare l’impegno di Amnesty verso il presente e il futuro dei diritti umani, con un punto d’attenzione verso le attività sul territorio toscano. L’incontro si svolge presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio alle 17.00 con ingresso libero.

Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia