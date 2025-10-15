www.controradio.it Sacrario di Campo di Marte usato come deposito, l'appello dei familiari Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:06 Share Share Link Embed

Ormai da più di dieci giorni ci sono rifiuti e materiali abbandonati presso il sacrario dei Martiri di Campo di Marte.

La segnalazione è arrivata al Comune di Firenze da parte dei familiari dei cinque giovanissimi accusati di renitenza alla leva nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana e fucilati dai soldati della RSI il 22 marzo del 1944, nei pressi della Torre di Maratona dello Stadio. Dalla richiesta rivolta all’Amministrazione ancora non è stato effettuato nessun intervento.

Sandro Targetti nipote di uno dei cinque Martiri, ai nostri microfoni nell’ambito della trasmissione Dillo a Controradio, ha rivolto un appello a nome dei familiari al Comune per convocare un tavolo con la Fiorentina, l’Anpi e una delegazione dei familiari. “Siamo a disposizione per gestire una copia delle chiavi dello spazio e tutelare il decoro del sacrario”.