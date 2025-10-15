    Sacrario di Campo di Marte usato come deposito, l’appello dei familiari

    Foto scattata la sera del 14 ottobre 2025, dodici giorni dopo la prima segnalazione
    Ormai da più di dieci giorni ci sono rifiuti e materiali abbandonati presso il sacrario dei Martiri di Campo di Marte.
    La segnalazione è arrivata al Comune di Firenze da parte dei familiari dei cinque giovanissimi accusati di renitenza alla leva nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana e fucilati dai soldati della RSI il 22 marzo del 1944, nei pressi della Torre di Maratona dello Stadio. Dalla richiesta  rivolta all’Amministrazione  ancora non è stato effettuato nessun intervento.
    Sandro Targetti  nipote di uno dei cinque Martiri, ai nostri microfoni nell’ambito della trasmissione Dillo a Controradio, ha rivolto un appello a nome dei familiari al Comune per convocare un tavolo con la Fiorentina, l’Anpi e una delegazione dei familiari. “Siamo a disposizione per gestire una copia delle chiavi dello spazio e  tutelare il decoro del sacrario”.