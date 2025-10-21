www.controradio.it Devastato l'Itis Meucci di Firenze, danni per mezzo milione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:10 Share Share Link Embed

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, l’ITIS Meucci di Firenze è stato teatro di un grave raid durante l’occupazione studentesca iniziata il giorno precedente. Ingenti i danni. Da chiarire la matrice di gesto inedito in città.

A Firenze è accaduto un fatto grave e probabilmente inedito per la sua portata. Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2025 l’ITIS Antonio Meucci di Firenze è stato devastato da un raid vandalico avvenuto durante l’occupazione studentesca iniziata il giorno precedente.​ Secondo alcune ricostruzioni, alcune persone esterne all’istituto si sarebbero introdotte nei locali scolastici, approfittando della presenza ridotta di studenti, e avrebbero messo completamente a soqquadro l’edificio: banchi distrutti, monitor rotti, distributori automatici scassinati, tubature danneggiate e interruttori della rete smontati. Al sopralluogo del mattino, docenti e personale ATA hanno parlato di “una devastazione”.​ Gli studenti occupanti – che avevano manifestato per le condizioni fatiscenti dell’edificio e i ritardi nella costruzione del nuovo polo Meucci–Galilei – hanno denunciato subito l’accaduto e chiamato la polizia. La dirigente scolastica ha stimato danni molto ingenti, tanto che la scuola sta valutando lezioni a turni finché non verrà ripristinata la funzionalità dei locali.​ Raid simili hanno colpito nella stessa notte anche il vicino Istituto Galilei, mentre continuano le occupazioni pacifiche in altre scuole fiorentine come il Peano e l’Alberti.