    Dei suoni i passi 2025 – Cristina Donà

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Dei suoni i passi 2025 - Cristina Donà
    Loading
    /

    𝗖𝗮𝗻𝘇𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝘂𝗰𝗲: un viaggio nel cuore delle canzoni di Cristina Donà, per riscoprirne la forma più essenziale e luminosa.
    𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟰 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬 Barberino di Mugello, Teatro Corsini.

    L’intervista a cura di Giustina Terenzi