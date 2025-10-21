www.controradio.it Toscana, allarme alcol tra i giovani: cresce il consumo, soprattutto tra le ragazze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:02 Share Share Link Embed

Tra le quindicenni toscane, il 28% ha dichiarato di essersi ubriacata almeno due volte, un dato superiore alla media nazionale. Ancora più allarmante la situazione delle diciassettenni, con il 58,2% che riferisce esperienze di ubriacatura, superando anche i coetanei maschi, fermi al 54,3%.

A lanciare l’allarme è Il Centro Alcologico Regionale Toscano (AOUC) “Le ragazze, contrariamente a quanto si possa pensare, risultano oggi più esposte agli effetti negativi dell’alcol”, spiega Mimma Dardano, psicologa clinica, psicoterapeuta ed esperta in dipendenze. “Un ruolo importante lo giocano i fattori socioculturali: modelli comportamentali e pressioni sociali che spingono le giovani a uniformarsi a schemi di gruppo, dove l’abuso di alcol viene spesso percepito come sinonimo di libertà e integrazione”.

L’abbiamo intervistata