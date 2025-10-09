www.controradio.it CityGaza: lettera a sostegno dell'occupazione del Machiavelli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:17 Share Share Link Embed

Risposta alla lettera diffusa dai Rappresentanti dei genitori di Istituto fiorentino, “sentiamo il dovere di intervenire a nome di tutti quei padri e di tutte quelle madri che non ritengono l’occupazione dell’Istituto una situazione preoccupante e da far cessare al più presto, ma al contrario la considerano un’occasione di confronto e crescita per i nostri figli e per le nostre figlie, da valorizzare e da sostenere”. La raccolta delle firme è stata proposta in poche ore. Continuano a pervenire le adesioni.

Marco Zanchetta, uno dei genitori promotori della risposta