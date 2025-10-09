    CityGaza: lettera a sostegno dell’occupazione del Machiavelli

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    CityGaza: lettera a sostegno dell'occupazione del Machiavelli
    Loading
    /

    Risposta alla lettera diffusa dai Rappresentanti dei genitori di Istituto fiorentino, “sentiamo il dovere di intervenire a nome di tutti quei padri e di tutte quelle madri che non ritengono l’occupazione dell’Istituto una situazione preoccupante e da far cessare al più presto, ma al contrario la considerano un’occasione di confronto e crescita per i nostri figli e per le nostre figlie, da valorizzare e da sostenere”. La raccolta delle firme è stata proposta in poche ore. Continuano a pervenire le adesioni.

    Marco Zanchetta, uno dei genitori promotori della risposta