Il 16 ottobre ore 18 nella Sala Polivalente L. Baldini a Vaiano avrà luogo l’incontro: GLI ALBERI E LE FORESTE: LINFA VITALE PER IL BENESSERE. L’iniziativa promuove il progetto di Terapia Forestale del Comune di Cantagallo. L’assessore Dimitri Becheri ha partecipato al secondo incontro regionale dedicato alla terapia forestale e al forest bathing, promosso dal Centro regionale per la Medicina integrata, l’esperienza maturata dal Comune e il progetto che l’amministrazione intende sviluppare nel bosco intorno a Cascina di Spedaletto, con particolare attenzione anche all’ambito oncologico. Evento organizzato da associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura e Auser. Ne parliamo con l’assessore di Cantagallo Dimitri Becheri e l’esperto forestale Alessandro Bottacci già direttore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, socio ordinario dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali e della Società Italiana di Restauro Forestale.
Dal territorio un progetto di terapia forestale. Presentazione a Vaiano
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