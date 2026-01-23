www.controradio.it Dal 3 agosto non saranno più valide le carte di identità cartacee. Le info per sostituirle Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:15 Share Share Link Embed

Predisposto un piano di sostituzione per agevolare il passaggio al nuovo documento: agli interessati arriverà una lettera a casa. Comunicazioni anche per email, Pec e l’APP IO

Sono circa 29mila le carte d’identità in formato cartaceo di cittadine e cittadini residenti a Firenze che perderanno validità a partire dal prossimo 3 agosto nonostante riportino una data di scadenza successiva. È quanto prevede la regolamentazione europea (Regolamento europeo n. 1157/2019, Circolare Ministeriale n. 76/2025) che manda in pensione definitivamente la vecchia carta di identità cartacea che non potrà essere utilizzata né come documento di espatrio né come documento di riconoscimento. E sarà quindi necessario sostituirla con la Carta di Identità Elettronica (CIE)

Visto il numero di carte di identità cartacee ancora in circolazione e per accompagnare i cittadini in questo passaggio, il Comune di Firenze ha definito un piano straordinario di gestione e comunicazione iniziato già lo scorso anno con aperture straordinarie degli sportelli al pubblico, anche grazie al potenziamento del personale dedicato, un ampliamento degli sportelli disponibili nei Punti Anagrafici Decentrati (PAD) e l’attivazione di un sistema di prenotazione dedicato.

Per semplificare le pratiche di rinnovo ed evitare che le richieste si concentrino a ridosso dei mesi estivi, l’Amministrazione ha iniziato a inviare una lettera cartacea direttamente alle persone ancora in possesso del vecchio documento, fornendo tutte le informazioni utili per prenotare un appuntamento all’Anagrafe per la sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’invio è organizzato a slot di 5.000 indirizzi ciascuno. All’interno della comunicazione sono indicate modalità di accesso al portale di prenotazione, i documenti necessari e l’elenco delle sedi in cui è possibile prendere appuntamento con una procedura personalizzata. Il percorso è esclusivamente dedicato a chi è in possesso della carta d’identità cartacea e l’accesso all’agenda è possibile solo tramite l’inserimento del proprio codice fiscale. Oltre alla lettera arriveranno comunicazione per email e Pec (per i cittadini i cui indirizzi sono noti all’Amministrazione per servizi o pratiche effettuate in passato) e tramite l’APP IO.

Le agende sono aperte da ieri e quindi si invita i cittadini interessati a prenotare sin da subito il proprio appuntamento per evitare disagi in prossimità della scadenza del 3 agosto. Si ricorda inoltre che il passaporto è comunque valido sia per l’identificazione personale che per i viaggi all’estero.

