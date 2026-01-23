Da Finardi a Bahrami per la Primavera fiesolana

Sarà Eugenio Finardi ad aprire l’8 aprile la terza edizione della Primavera Fiesolana, il festival che andrà in scena al teatro di Fiesole fino al 21 aprile. Un programma eterogeneo, che intreccerà musica, teatro, cinema e letteratura con protagonisti di primo piano come Chiara Francini, Ferruccio De Bortoli, Ramin Bahrami, Gabriella Greison, Nadia Terranova, Luca Sommi.
