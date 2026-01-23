www.controradio.it Beato Angelico da record, oltre 290 mila i visitatori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:40 Share Share Link Embed

Ultima settimana di apertura per i progetti espositivi a Palazzo Strozzi! Hai tempo fino a domenica 25 gennaio per visitare la grande mostra di Beato Angelico, l’installazione di KAWS nel Cortile e la mostra gratuita di Andro Eradze.

La mostra “Beato Angelico” nella sede di Palazzo Strozzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e giovedì fino alle 23.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). In occasione dell’ultima settimana, venerdì 23 e sabato 24 Palazzo Strozzi sarà straordinariamente aperto fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

I biglietti online sono esauriti. È possibile acquistare il biglietto direttamente a Palazzo Strozzi (a causa dell’alta affluenza, la coda potrà essere chiusa anticipatamente rispetto all’orario di chiusura della biglietteria)

INTERVISTA CON IL DIRETTIORE DI PALAZZO STROZZI, ARTUTO GALANSINO