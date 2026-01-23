    Beato Angelico da record, oltre 290 mila i visitatori 

    Cristo crocifisso
    Ultima settimana di apertura per i progetti espositivi a Palazzo Strozzi! Hai tempo fino a domenica 25 gennaio per visitare la grande mostra di Beato Angelico, l’installazione di KAWS nel Cortile e la mostra gratuita di Andro Eradze.
    La mostra “Beato Angelico” nella sede di Palazzo Strozzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e giovedì fino alle 23.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). In occasione dell’ultima settimana, venerdì 23 e sabato 24 Palazzo Strozzi sarà straordinariamente aperto fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).
    I biglietti online sono esauriti. È possibile acquistare il biglietto direttamente a Palazzo Strozzi (a causa dell’alta affluenza, la coda potrà essere chiusa anticipatamente rispetto all’orario di chiusura della biglietteria)

    INTERVISTA CON IL DIRETTIORE DI PALAZZO STROZZI, ARTUTO GALANSINO