    Critical POC: il 17 ottobre una pedalata collettiva tra le minacce e le promesse del Piano Operativo Comunale di Pisa 

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    Critical POC: il 17 ottobre una pedalata collettiva tra le minacce e le promesse del Piano Operativo Comunale di Pisa 
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    “Un disegno urbano imperniato su cemento, consumo di suolo e speculazione, che asseconda i grandi interessi privati e aggrava la crisi sociale, economica e ambientale della città” denunciano gli organizzatori della manifestazione

    Il  percorso c attraverserà le Piagge, Cisanello e Pratale, i quartieri nei quali si concentrano le maggiori previsioni di nuove edificazioni e parcheggi. Promotori: Pisa Depredata, Circolo ARCI Alberone Pisa, Circolo Legambiente Pisa, Comitato Difesa Alberi Pisa, Exploit Pisa, FIAB Pisa, Insieme per le Piagge, Greenpeace Gruppo Locale Pisa, Sinistra Per…, Unione Inquilini di Pisa

    Ne abbiamo parlato con Fausto Pascali, Pisa depredata