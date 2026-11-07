www.controradio.it Corteo contro caro-vita nel centro di Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="YW4E3GY4XJ"><a href="https://www.controradio.it/podcast/corteo-contro-caro-vita-nel-centro-di-firenze/">Corteo contro caro-vita nel centro di Firenze</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/corteo-contro-caro-vita-nel-centro-di-firenze/embed/#?secret=YW4E3GY4XJ" width="500" height="350" title="“Corteo contro caro-vita nel centro di Firenze” — www.controradio.it" data-secret="YW4E3GY4XJ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Circa 70 persone si sono radunate a Firenze – come annunciato per il sabato alle ore 15 – in piazza Santa Maria Novella per protestare contro il carovita, gli stipendi fermi da 30 anni, la sanità pubblica precaria e le strutture scolastiche ‘al collasso’: l’iniziativa, che prevede un corteo fino a piazza Santissima Annunziata, è promossa da firenzeinpiazza17. I ragazzi hanno mostrato striscioni con scritto ‘Giovani fascisti contro giovani precari’, ‘Se l’istruzione ha un costo l’ignoranza presenterà il conto’, ‘Facciamo chiasso, la sanità al collasso’. Presenti anche lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio.

Alessandro Tapinassi, ex Gkn, e Niccolò, studente universitario UNIFI