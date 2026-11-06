    Corridoi universitari: l’Università di Firenze accoglie gli studenti rifugiati del progetto UNICORE

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    Corridoi universitari: l’Università di Firenze accoglie gli studenti rifugiati del progetto UNICORE
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    Sono già arrivati a Firenze: uno studente somalo, iscritto al corso in Geoengineering, uno studente sudsudanese, ammesso a Geography, spatial management, heritage for international cooperation, e uno studente della Repubblica Democratica del Congo, che frequenterà la magistrale in Finance and risk management. A Firenze è atteso anche il quarto studente, anch’egli sudsudanese e iscritto a Economics and development.

    Ne abbiamo parlato con la prof. MARIA PAOLA MONACO, delegata a Inclusione e diversità