Corridoi universitari: l’Università di Firenze accoglie gli studenti rifugiati del progetto UNICORE

/
RSS Feed
Sono già arrivati a Firenze: uno studente somalo, iscritto al corso in Geoengineering, uno studente sudsudanese, ammesso a Geography, spatial management, heritage for international cooperation, e uno studente della Repubblica Democratica del Congo, che frequenterà la magistrale in Finance and risk management. A Firenze è atteso anche il quarto studente, anch’egli sudsudanese e iscritto a Economics and development.
Ne abbiamo parlato con la prof. MARIA PAOLA MONACO, delegata a Inclusione e diversità