Controradio per il Primo Maggio I parte

testimonianze, analisi, riflessioni di lotta e diritti. Di ieri e di oggi. Speciali realizzati dalla redazione giornalistica in occasione del Primo Maggio 2025 per un futuro di dignità, sicurezza e sostenibilità del lavoro per tutt3

02. Sarah Caudiero sindacalista dei Sudd Cobas (intervista C. Brilli)

 

03. Nelle ore e nei luoghi delle proteste dei lavoratori del distretto pratese negli ultimi mesi è possibile scorgere un ultrasettantenne che non fa parte di nessuno dei gruppi riconoscibili: non è né un poliziotto né un cronista. E non si tratta nemmeno di un semplice curioso. Si chiama Giuliano Ciampolini, è un operaio in pensione. Partecipa ai cortei, discute con i giovani in protesta. (Intervista G. Bernardini)

 

0.4 Prof.ssa  Annalisa Tonarelli, docente sociologia del lavoro e dei processi produttivi, Unifi (Intervista D. Guarino)