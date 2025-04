Podcast Antonelli: "pericoloso che siano i genitori a decidere su educazione sessuale e affettiva nelle scuole" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:02 Share Share Link Embed

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge in materia di “consenso informato in ambito scolastico” proposto dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.In sostanza la norma prevede che siano i genitori ad autorizzare i corsi che ampliano l’offerta formativa su, spiega il ministro, “temi sensibili” come quelli sull’educazione sessuale e affettiva. “Bene la norma, ma affidare la scelta alle famiglie può essere pericoloso” dice il dott. Paolo Antonelli, psicologo/sessuologo. Lo abbiamo intervistato