Controradio per il Primo Maggio II parte

testimonianze, analisi, riflessioni di lotta e diritti. Di ieri e di oggi. Speciali realizzati dalla redazione giornalistica in occasione del Primo Maggio 2025 per un futuro di dignità, sicurezza e sostenibilità del lavoro per tutt3

01. Waqar Khalid ex lavoratore sfruttato di origine pakistana e adesso mediatore linguistico della Cgil Firenze (intervista C. Brilli)

02. Prof. Mauro Lombardi, docente Economia dell’innovazione Unifi (Intervista D. Guarino)

0.3. IA e meteorologia, Valerio Capecchi ricercatore del LaMMA (Intervista S. Salvato)

0.4 Diritto alla disconnessione, Giovanni Crisanti fondatore dell’associazione L’Associata (Intervista V. Giacalone)

0.5 Maurizio Maggiani, scrittore (Intervista R. Palumbo)