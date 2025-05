Round Midnight del 30 aprile 2025 22:45

Babs Gonzales: Round Midnight (Dauntless) – Louis Moholo 8t: Amaxesha (Time of Sorrow (Ogun) – Louis Moholo Viva-La-Black: Joyful Noises (Ogun) – Elton Dean 4t: Echoes (Ogun) + Dede Bup-Bup (British Progressive Jazz) – Brotherhood of Breath: andromeda (Ogun) – Roberto Ottaviano Eternal Love: Mong’s Speakin’ (Dodicilune) – Lisa Manosperti: Caged Bird (Dodicilune) – Eleonora Strino 4t: Matilde + Neverland +.Vento del Vermuth (CAM Jazz) – Silvia Bolognesi feat.Eric Mingus: Madison Avenue (Fonterossa) – S.Bolognesi feat.Nick Mazzarella: Black and Tan Fantasy (Caligola) – Sun Ra and His XXIst Century Arkestra: East St.Louis Toodle.Oo (Squatty Roo) – Joelle Leandre/ Craig Taborn/ Mat Maneri: A (Rogue Art) – Sliders: I Got It Bad (Hora) – Marco Colonna: 2015-2025 GAZA ( marcocolonna.bandcamp.com ) – Wadada Leo Smith & Vijay Iyer: Kite (for Refaat Alareer) (ECM) – Federico Calcagno 8t: Perseverance (Habitable) – Darius Jones 3°: Affirmation Needed (AUM Fidelity) – Steve Lehman 3° + Mark Turner: L.A. Genes(Pi Recordings) – Steve Coleman Five Elements: Mdw Ntr (Pi Recordings) – Giuseppe Doronzo AVA Trio: Timanfaya (Tora) – Lucian Ban & Mat Maneri: Poor Is My Heart (ECM) – Ferdinando Romano