Controradio Live – La novella del Franchi

    Dopo l’annuncio della Sindaca di Firenze Sara Funaro sullo slittamento dei lavori allo stadio Franchi, scoppia un caso politico che coinvolge maggioranza, opposizione e futuri alleati della maggioranza. Conduce Raffaele Palumbo, con ospiti:

    David Guetta, giornalista sportivo, Pentasport (Radio Bruno).

    Marco Burgassi, Presidente della Commissione cultura e sport in Palazzo Vecchio, del Partito Democratico.

    Massimo Sabatini, Consigliere comunale di Firenze della Lista civica Eike Schmidt e Vice presidente della Commissione Urbanistica.

    Francesco Casini, Capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, membro della Commissione cultura e sport e in attesa di essere proclamato come Consigliere regionale.