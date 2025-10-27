Controradio Live – La novella del Franchi

Dopo l’annuncio della Sindaca di Firenze Sara Funaro sullo slittamento dei lavori allo stadio Franchi, scoppia un caso politico che coinvolge maggioranza, opposizione e futuri alleati della maggioranza. Conduce Raffaele Palumbo, con ospiti:
David Guetta, giornalista sportivo, Pentasport (Radio Bruno).
Marco Burgassi, Presidente della Commissione cultura e sport in Palazzo Vecchio, del Partito Democratico.
Massimo Sabatini, Consigliere comunale di Firenze della Lista civica Eike Schmidt e Vice presidente della Commissione Urbanistica.
Francesco Casini, Capogruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, membro della Commissione cultura e sport e in attesa di essere proclamato come Consigliere regionale.