Buttiamola in Politica! Puntata del 27 ottobre 2025

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

Quarta puntata della nuova stagione della rubrica, ogni lunedì alle 8.15 su Controradio. La Giunta del Giani bis cuoce a fuoco lento in attesa della proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello, ad infiammare invece la polemica è una vecchio scontro quello Renzi vs Nardella che si rianima dopo la comunicazione dei ritardi nei lavori di ristrutturazione del Franchi. E intanto è già braccio di ferro nel Pd fiorentino tra segreteria e riformisti dopo il calo dei consensi in città alle regionali. A destra invece Donzelli torna a Prato per celebrare i tre anni del Governo della buona madre di famiglia.

