www.controradio.it Santo Spirito scende in piazza per il primo pranzo di comunità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:44 Share Share Link Embed

Centinaia di persone hanno partecipato sabato 25 ottobre a “Santo Spirito a Tavola” promosso dall’associazione Artigianelli Karate, con il sostegno di Oltrarno Promuove e Associazione Rondinella del Torrino, in collaborazione con 14 attività economiche locali.

Un pranzo gratuito offerto ai residenti del quartiere che è stato molto apprezzato e ha rappresentato un momento di convivialità, festa, condivisione ed un modo di vivere la piazza non solo a misura di turista ma anche di chi la frequenta tutti i giorni, ci è nato, cresciuto o ha scelto l’Oltrarno per viverci nonostante le difficoltà di uno svuotamento di servizi, affitti inaccessibili, scarsità di parcheggi e turistificazione spinta.

“Vogliamo che questo pranzo sia il primo di una lunga serie, fino a creare una tradizione e che possa essere replicato anche in altre zone della città – hanno dichiarato, la sindaca Funaro, l’assessore Vicini e il presidente del Q1 Rufilli.

AUDIO: Interviste ai residenti che hanno partecipato al pranzo in piazza e le dichiarazioni della sindaca Funaro a cura di Chiara Brilli