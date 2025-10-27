www.controradio.it La nuova fase di Prato e del Pd Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:35 Share Share Link Embed

In diretta Giorgio Bernardini con il segretario del Partito democratico a Prato Marco Biagioni.

Che percorso deciderà di intraprendere il Pd nella città che ha visto il terremoto dell’inchiesta che ha coinvolto la sindaca Bugetti fino alle dimissioni e al commissariamento, in vista delle elezioni di primavera e dopo l’esito delle regionali? Dal successo di Biffoni alle prossime comunali: primarie di coalizione in che modo? Fino alle richiesta di un assessore pratese espressione del Partito democratico nella Giunta Giani Bis

