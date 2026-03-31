www.controradio.it 50 anni insieme. Con Tony & il Professore Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:51 Share Share Link Embed

Lo straordinario ricordo di una trasmissione che ha fatto la storia. “Tony & il Professore”, con Tony Topazio e Mauro “il Professore” Selvi. La storia del jazz spiegata e raccontata in quasi vent’anni di radio.

Nel corso della diretta per i 50 anni di Controradio, è andata in onda la testimonianza di Tony Topazio e Mauro Selvi, conosciuto come il Professore. Per quasi vent’anni sulle nostre frequenze è andata in onda una trasmissione che raccontava e spiegava la storia del jazz, attraverso episodi, aneddoti, biografie e naturalmente tanta musica. Era “Tony & il Professore”, in onda il sabato mattina sulle nostre frequenze. Tra le trasmissioni più amate e ricordate dai nostri ascoltatori. Tono leggero, scanzonato, per niente didascalico, con un impianto musicale potentissimo.