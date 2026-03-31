www.controradio.it 50 anni insieme. Con Giovanni Gozzini e Giorgio Van Straten Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:06 Share Share Link Embed

Durante la diretta per festeggiare i 50 anni di Controradio sono intervenuti anche Giovanni Gozzini e Giorgio Van Straten, indimenticati conduttori della trasmissione Bene bene Male male.

Una trasmissione indimenticabile, durata la bellezza di 25 anni. Metà della storia di tutta Controradio. Andava in onda il venerdì mattina ed era uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del palinsesto. Politica e cinema, scenario internazionale e costume, economia e storia stavano insieme con un tono informale e con il microfono perennemente aperto agli ascoltatori. Lo storico Giovanni Gozzini e il manager della cultura Giorgio Van Straten sono tornati sulle nostre frequenze ad evocare quei temi e quelle trasmissioni definiti “mitici” dai nostri ascoltatori.