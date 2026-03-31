www.controradio.it 50 anni insieme: in ricordo di Sabrina Sganga, con Camilla Lattanzi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:15 Share Share Link Embed

Durante la maratona radiofonica di diretta, voci, testimonianze, ricordi nell’ambito del cinquantesimo di Controradio, abbiamo voluto dedicare un tributo di memoria e affetto a Sabrina Sganga, voce storica dell’emittente scomparsa nel 2012 all’età di 43 anni.

Ne abbiamo ricordato principalmente il suo impegno pionieristico nel campo del giornalismo sociale ed ambientale introducendo nel palinsesto di Controradio trasmissioni apripista e che hanno fatto la storia della sostenibilità e del consumo critico: “Lezioni di stile”, “Questioni di stile”, “Restiamo animali” con l’amica, compagna, ideatrice e collaboratrice Camilla Lattanzi, che è tornata a ricordarla ai microfoni della radio in questa occasione di festa ma anche di memoria.

Ascolta lo stralcio della diretta di Chiara Brilli con Camilla Lattanzi