Continua la mobilitazione contro la base militare a Coltano

PISA. Il Movimento No Base Pisa invia una richiesta al Presidente dell’Ente parco di Migliarino San Rossore per avere accesso al progetto per la realizzazione della nuova base militare dei reparti speciali GIS e per i paracadutisti del Tuscania a Pisa e Pontedera. Davide Sicca del Movimento No Base Pisa racconta ai nostri microfoni le ultime notizie sulla vicenda.

DAVIDE SICCA