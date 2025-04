www.controradio.it "Dalle carceri alla morte": la presentazione alle Murate Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:12 Share Share Link Embed

“Dalle carceri alla morte”: la presentazione alle Murate

FIRENZE. Martedì 29 aprile alle ore 17.30, al MAD Le Murate Art District, si terrà la presentazione del progetto web Dalle carceri alla morte, ideato dal giornalista Francesco Bertolucci e realizzato da ANED col finanziamento dell’Ambasciata tedesca in Italia, intenzionato a evidenziare il ruolo delle carceri fasciste nella deportazione. Decine e decine di carceri italiane, da nord a sud, furono riempite di migliaia di persone “non gradite” al regime per essere poi deportate come schiave e uccise nei campi di concentramento nazisti. Un ruolo spesso dimenticato che in questo viaggio, fatto anche di tante storie, siamo pronti a farvi scoprire. Lorenzo Tombelli è il Presidente dell’Aned di Firenze.

LORENZO TOMBELLI