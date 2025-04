www.controradio.it Sicurezza, una nuova manifestazione all'Isolotto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:31 Share Share Link Embed

Sicurezza, una nuova manifestazione all’Isolotto

FIRENZE. Manifestazione martedì 29 aprile sera all’Isolotto per chiedere la riqualificazione del giardino del Saletto, definito dai Comitato del Quartiere 4 come “luogo di spaccio e di prostituzione”. La manifestazione arriva dopo un evento analogo a marzo, per protestare contro il degrado davanti al centro commerciale di viale Canova. Alessandro Biggio è il presidente del Comitato civico che ha promosso la manifestazione.

ALESSANDRO BIGGIO