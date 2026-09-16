Sarà il primatista italiano indoor nel salto con l’asta Claudio Stecchi a fare da starter alla 24/a edizione di Corri la Vita, in programma a Firenze il 27 settembre: la manifestazione unisce cultura e solidarietà a sostegno della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno. Quest’anno, la maglietta – firmata come sempre da Ferragamo – è di color ciclamino. La partenza è fissata per le 9.15 dal parco delle Cascine mentre il traguardo sarà in piazza della Signoria. I partecipanti potranno scegliere tra i due percorsi dedicati alla corsa e alla passeggiata. La manifestazione coinvolgerà tutta la città con oltre 68 mete culturali aperte gratuitamente per gli iscritti.
Claudio Stecchi starter alla 24/a edizione di Corri la Vita
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