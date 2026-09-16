    Autostapp – Un nuovo modo di viaggiare

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    Autostapp - Un nuovo modo di viaggiare
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    L’applicazione di carpooling urbano e ridesharing pensata per condividere i tragitti quotidiani.
    L’intervista a Maurizio Bresci, Lead Architect & Founder