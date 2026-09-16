www.controradio.it Fondazione Toscana Spettacolo, Marco Giorgetti nominato commissario Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="h74JRfSP8s"><a href="https://www.controradio.it/podcast/fondazione-toscana-spettacolo-marco-giorgetti-nuovo-commissario/">Fondazione Toscana Spettacolo, Marco Giorgetti nominato commissario</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/fondazione-toscana-spettacolo-marco-giorgetti-nuovo-commissario/embed/#?secret=h74JRfSP8s" width="500" height="350" title="“Fondazione Toscana Spettacolo, Marco Giorgetti nominato commissario” — www.controradio.it" data-secret="h74JRfSP8s" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Torna in campo Marco Giorgetti, per una partita sempre teatrale ma su un diverso palcoscenico. L’ex dg della Pergola ed attuale direttore del Teatro Stabile di Catania, sarà il commissario della Fondazione Toscana Spettacolo. A nominarlo il presidente Eugenio Giani che parla di una “figura con esperienza e conoscibilità”. Giorgetti arriva a seguito del mancato rinnovo della storica direttrice Patrizia Coletta e dovrà traghettare l’ente verso una nuova veste giuridica: si parlerebbe, infatti, di trasformazione in agenzia regionale.