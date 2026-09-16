Torna in campo Marco Giorgetti, per una partita sempre teatrale ma su un diverso palcoscenico. L’ex dg della Pergola ed attuale direttore del Teatro Stabile di Catania, sarà il commissario della Fondazione Toscana Spettacolo. A nominarlo il presidente Eugenio Giani che parla di una “figura con esperienza e conoscibilità”. Giorgetti arriva a seguito del mancato rinnovo della storica direttrice Patrizia Coletta e dovrà traghettare l’ente verso una nuova veste giuridica: si parlerebbe, infatti, di trasformazione in agenzia regionale.
Fondazione Toscana Spettacolo, Marco Giorgetti nominato commissario
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