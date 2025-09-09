www.controradio.it CityGaza: la testimonianza di un infermiere "Famiglie decimate" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:52 Share Share Link Embed

Ha ancora negli occhi il racconto di quel padre palestinese, conosciuto durante il volo che ha accompagnato i suoi due figli in Italia: il più piccolo aveva schegge di bombe conficcate negli arti inferiori, l’altro ha subito l’amputazione di una gamba. Venivano in Italia con una sola speranza: ricevere cure mediche adeguate. Non nasconde l’emozione Nicola Petrucci: 39 anni, infermiere del 118 presso la centrale di Pistoia-Empoli e iscritto al sindacato NurSind, da oltre un anno svolge il ruolo di coordinatore infermieristico delle missioni MedEvac all’estero.