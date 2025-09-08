www.controradio.it Avs Toscana: 'unire emergenza ambientale e sociale' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:40 Share Share Link Embed

Lavoro e legalità con il reddito minimo garantito regionale e attenzione per contrastare fenomeni di sfruttamento; conversione ecologica con l’obiettivo di diventare una regione-laboratorio per raggiungere l’autosufficienza energetica attraverso fonti rinnovabili; una legge sul clima.E, ancora il no infrastrutture “dannose per il nostro futuro” come “il rigassificatore di Piombino e il nuovo aeroporto di Firenze”; l’acqua pubblica “riteniamo che la gestione in house con aziende interamente pubbliche sia la modalità migliore e più efficace per il governo del bene comune per antonomasia”, si legge nel documento di sintesi. Sono questi i capisaldi del programma perle regionali Toscane di Alleanza Verdi Sinistra. Ne abbiamo parlato con Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana