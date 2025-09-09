Firenze ha bisogno di un manager del traffico? Intervista alla sindaca Funaro

È stato individuato il consulente per la mobilità di Palazzo Vecchio. È Stefano Ciurnelli, ingegnere specializzato in trasporti con una trentennale esperienza nella pianificazione della mobilità per amministrazioni di tutto il paese, si spiega dal Comune. L’incarico, della durata di un anno, è stato assegnato alla società Tps Pro di cui Ciurnelli è socio fondatore e membro del team direzionale. Ciurnelli, che svolgerà in prima persona le attività, si occuperà del “coordinamento scientifico e dell’esecuzione delle attività di valutazione connessi alla redazione e approvazione del nuovo piano generale del traffico urbano”, il Pgtu.
La sindaca di Firenze Sara Funaro