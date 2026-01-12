    Ci lascia Giancarlo Cauteruccio. Le parole di Fulvio

    Ci lascia Giancarlo Cauteruccio. Le parole di Fulvio
    “Giancarlo ci ha insegnato che il teatro non è un luogo da abitare, ma una soglia da attraversare. La sua ricerca e la sua visione continueranno ad essere guida e ispirazione per il nostro lavoro”. Così in una nota la compagnia teatrale Krypton saluta il suo fondatore Giancarlo Cauteruccio, scomparso a Sibari, nel comune di Cassano (Cosenza), ricordandolo come “una delle grandi figure innovative della seconda avanguardia teatrale italiana”.

    Fulvio Cauteruccio