Speciale “Firenze Città Operatrice di Pace”

Reportage dall’Abbazia di San Miniato al Monte, dove sabato si è tenuta la presentazione del documento “Firenze Città Operatrice di Pace”. L’iniziativa propone l’istituzione di una Consulta comunale permanente per la Pace, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Firenze come città promotrice di diplomazia e diritto internazionale. Il documento, sostenuto da numerose associazioni e firmatari del mondo culturale, sociale e religioso, richiama l’articolo 11 della Costituzione e il modello della “diplomazia delle città” ispirato a Giorgio La Pira. Tra i temi centrali, la difesa del diritto internazionale, il contrasto al riarmo e al commercio di armi, e l’impegno educativo e sociale per la pace. Le interviste di Raffaele Palumbo a Padre Bernardo Gianni, Priore di San Miniato al Monte e ai rappresentanti delle associazioni promotrici