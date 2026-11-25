l’86% delle runner tra i 18 e i 24 anni ha subito almeno un episodio di molestia mentre correva all’aperto. ChangeToRun, nasce per sostenere le donne che corrono attraverso una community solidale, la condivisione dei percorsi, la possibilità di segnalare situazioni di pericolo e una rete di contatti fidati pronta a intervenire.
L’indagine, la prima in Italia dedicata specificamente a questo fenomeno, restituisce una fotografia significativa:
- Il 68% delle runner ha subito almeno un episodio di molestia durante la pratica della corsa all’aperto.
- Tra le giovani tra i 18 e i 24 anni la percentuale raggiunge l’86%.
- Quasi una ragazza su tre in questa fascia d’età riferisce di essere stata vittima di aggressioni fisiche.
- Tra le forme di violenza più ricorrenti emerge il catcalling, con commenti e apprezzamenti indesiderati, spesso a sfondo sessuale.
La ricerca, condotta su un campione complessivo di 5.055 donne tra i 18 e i 50 anni, di cui 1.471 runner, mette in evidenza come anche un’attività associata al benessere, alla libertà e alla socialità possa trasformarsi in un’esperienza di insicurezza.
Ne abbiamo parlato con la presidente di ChangeTheGame Daniela Simonetti