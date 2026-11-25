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‘Le cose che posso cambiare’ il film documentario diretto da Federico Micali e Serena Mannelli che si occupa di parità di genere, stereotipi e prevenzione della violenza attraverso il confronto di un gruppo di adolescenti. Il film mostra come abitudini apparentemente innocue alimentino una struttura culturale più ampia legata alle disuguaglianze e alla violenza. In proiezione al cinema La Compagnia di Firenze oggi alle 19, domani e venerdì. E domani alle 21, inoltre, sarà affiancato da Critico per un giorno l’iniziativa della Compagnia e di Controradio per i soci del Controradio club.
Chiara Brilli ha intervistato nei nostri studi il regista Micali ed una delle protagoniste la 18enne Emma