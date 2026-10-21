Si archivia il caso della piccola Kata, la bambina di cinque anni scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze il 10 giugno 2023. Le diverse ipotesi investigative non hanno trovato riscontri sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio e, allo stato attuale, non è ragionevolmente prevedibile una condanna per i due zii indagati. Il Tribunale precisa però che l’archiviazione riguarda gli elementi raccolti finora e che le indagini potranno essere riaperte in presenza di eventuali nuove prove.
Caso Kata, archiviata l’inchiesta. Indagini riapribili con nuove prove
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