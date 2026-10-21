www.controradio.it Caso Kata, archiviata l’inchiesta. Indagini riapribili con nuove prove Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:01 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="fag76Yoy3A"><a href="https://www.controradio.it/podcast/caso-kata-archiviata-linchiesta-indagini-riapribili-con-nuove-prove/">Caso Kata, archiviata l’inchiesta. Indagini riapribili con nuove prove</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/caso-kata-archiviata-linchiesta-indagini-riapribili-con-nuove-prove/embed/#?secret=fag76Yoy3A" width="500" height="350" title="“Caso Kata, archiviata l’inchiesta. Indagini riapribili con nuove prove” — www.controradio.it" data-secret="fag76Yoy3A" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Si archivia il caso della piccola Kata, la bambina di cinque anni scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze il 10 giugno 2023. Le diverse ipotesi investigative non hanno trovato riscontri sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio e, allo stato attuale, non è ragionevolmente prevedibile una condanna per i due zii indagati. Il Tribunale precisa però che l’archiviazione riguarda gli elementi raccolti finora e che le indagini potranno essere riaperte in presenza di eventuali nuove prove.