Casa Parkinson, sottoscritto il protocollo d’intesa per il prossimo triennio
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Implementare un modello di cura per le persone con malattia di Parkinson potenziando l’assistenza e il sostegno il luogo di cura sul territorio – a Firenze si trova presso il presidio sociosanitario Canova nel Q4 – che contribuisca a migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. È l’obiettivo della partnership pubblico/privato tra Azienda USL Toscana Centro, Fresco Parkinson Institute Italia e Fondazione CR Firenze, che si consolida con la firma del protocollo d’intesa sottoscritto oggi nella Sala Pegaso presso la sede della Regione Toscana.