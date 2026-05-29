www.controradio.it “Il segno toscano”: manifesti, cultura e coscienza civile nella grafica pubblica tra gli anni ’60 e oggi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:50 Share Share Link Embed

A Firenze la grafica diventa racconto civile e memoria collettiva.

Alle Murate Idea Park, Dal 3 al 23 giugno, apre “Pensare & Comunicare: Il Segno Toscano”, la mostra dedicata a oltre sessant’anni di comunicazione visiva, nata da un’idea di Andrea Rauch e dedicata anche a Roberto Nistri, storico editore di Controradio. Un percorso tra manifesti e campagne che hanno segnato la storia sociale e culturale della Toscana. Previsti, inoltre, due incontri pubblici dedicati alla comunicazione visiva contemporanea, in programma il 16 e il 23 giugno presso la Sala Ketty La Rocca del MAD – Murate Art District.

Sara Maggi, direttrice di Controradio