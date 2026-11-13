www.controradio.it Carceri: dalla Fondazione Cr Firenze 110mila euro per Sollicciano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:10 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="IWNboTdl5P"><a href="https://www.controradio.it/podcast/carceri-dalla-fondazione-cr-firenze-110mila-euro-per-sollicciano/">Carceri: dalla Fondazione Cr Firenze 110mila euro per Sollicciano</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/carceri-dalla-fondazione-cr-firenze-110mila-euro-per-sollicciano/embed/#?secret=IWNboTdl5P" width="500" height="350" title="“Carceri: dalla Fondazione Cr Firenze 110mila euro per Sollicciano” — www.controradio.it" data-secret="IWNboTdl5P" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dalla Fondazione Cr Firenze stanziamento straordinario di 110mila euro destinati al carcere di Sollicciano per l’acquisto di climatizzatori, piastre per il laboratorio di cucina e sostenere i lavori di impermiabilizzazione di un locale. Oggi la presentazione dell’accordo, nell’istituto penitenziario fiorentino. E’ prevista l’installazione di 49 apparecchi di climatizzazione all’interno dell’area detentiva, negli ambienti in cui vengono offerti servizi e assistenza alla popolazione carceraria. Inoltre nel laboratorio cucina saranno installate piastre elettriche per sopperire alle attuali carenze ed assicurare lo svolgimento delle lezioni ai detenuti iscritti al corso di studi della scuola alberghiera. Infine saranno realizzati lavori di impermeabilizzazione dei solai nella stanza del progetto ‘Francesco’, adibita a deposito e smistamento di generi di prima necessità e indumenti raccolti dal volontariato locale, dove attualmente penetra la pioggia. “E’ un intervento particolarmente importante perché non solo va a a dare un respiro alla popolazione detenuta, quindi ha una valenza trattamentale, ma anche per il personale di polizia penitenziaria è sicuramente una una boccata di ossigeno, perché le condizioni strutturali di Sollicciano sono note”, afferma la direttrice dell’istituto, Valeria Vitrani.

“Con la direttrice abbiamo avviato una collaborazione chiara, trasparente – spiega Gabriele Gori direttore della Fondazione Cr Firenze -. Siamo consapevoli che non potremo risolvere tutti i problemi, però questo è la prima tappa di un viaggio”. AUDIO