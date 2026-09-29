La consegna rientra nel programma nazionale CNUPP «Avere cura attraverso la conoscenza», che coinvolge università e istituti penitenziari di diversi territori italiani. I dispositivi, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono stati caricati da Unifi con i testi necessari per la preparazione dei prossimi esami. La consegna rappresenta il primo passo di un progetto che l’Ateneo intende estendere progressivamente ad altri studenti del Polo Universitario Penitenziario.
Maria Paola Monaco, Delegata della Rettrice all’inclusione e alla diversità, con delega specifica al PUP di Firenze
Carcere e istruzione: Unifi consegna i primi e-reader destinati agli studenti detenuti della Dogaia
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