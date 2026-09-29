www.controradio.it Carcere e istruzione: Unifi consegna i primi e-reader destinati agli studenti detenuti della Dogaia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:36 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="jEgtrC6BX9"><a href="https://www.controradio.it/podcast/carcere-e-istruzione-unifi-consegna-i-primi-e-reader-destinati-agli-studenti-detenuti-della-dogaia/">Carcere e istruzione: Unifi consegna i primi e-reader destinati agli studenti detenuti della Dogaia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/carcere-e-istruzione-unifi-consegna-i-primi-e-reader-destinati-agli-studenti-detenuti-della-dogaia/embed/#?secret=jEgtrC6BX9" width="500" height="350" title="“Carcere e istruzione: Unifi consegna i primi e-reader destinati agli studenti detenuti della Dogaia” — www.controradio.it" data-secret="jEgtrC6BX9" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>



La consegna rientra nel programma nazionale CNUPP «Avere cura attraverso la conoscenza», che coinvolge università e istituti penitenziari di diversi territori italiani. I dispositivi, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono stati caricati da Unifi con i testi necessari per la preparazione dei prossimi esami. La consegna rappresenta il primo passo di un progetto che l’Ateneo intende estendere progressivamente ad altri studenti del Polo Universitario Penitenziario.

Maria Paola Monaco, Delegata della Rettrice all’inclusione e alla diversità, con delega specifica al PUP di Firenze