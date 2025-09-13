www.controradio.it 'Campo largo', Giani: in Toscana puntiamo a miglior risultato nazionale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:59 Share Share Link Embed

“Sono state fatte delle buone liste in tutte e 13 le circoscrizioni, una presenza”, quella della Casa riformista, “che a mio giudizio è molto importante nella coalizione del centrosinistra, del cosiddetto Campo largo, che ci ha unito fra le forze riformiste e quel movimento civico che direttamente in questi ultimi tempi mi ha contattato e sono molto contento. Puntiamo a fare della Toscana il miglior risultato che può esserci in questa scadenza delle elezioni regionali, delle sei regioni che vanno al voto”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra per il secondo mandato Eugenio Giani parlando con i giornalisti in occasione della presentazione la sua lista civica ‘Casa Riformista per Eugenio Giani Presidente’.