    Sabato 13 settembre- raccolta scolastica nei punti vendita unicoop Firenze

    0
    🎧La campagna di Coop 2024 a sostegno del contrasto alla violenza sulle donne "il silenzio parla"
    Immagine di archivio
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Sabato 13 settembre- raccolta scolastica nei punti vendita unicoop Firenze
    Loading
    /

    Alla ripresa della scuola, l’iniziativa della Fondazione Il cuore si scioglie e di Unicoop Firenze per sostenere le famiglie e contribuire alla lotta contro la povertà educativa